DIICOT a SĂLTAT mai mulți traficanți: transportau COCAINĂ în rezervorul unei mașini Operațiune a DIICOT. Mai mulți traficanți de droguri au fost arestați dupa ce au fost prinși in timp ce transportau cocaina. Patru persoane au fost arestate pentru introducerea in tara de droguri de mare risc si trafic de droguri de mare risc dupa ce, in rezervorul unuia dintre autoturismele cu care se intorceau din Germania au fost gasite doua sticle de plastic de cate 0,5 litri in care se aflau 400 de grame de cocaina, conform Mediafax. Citește și: BUBUIE scandalul in PNL Timiș: UN GREU al partidului contesta LISTA pentru CJ Timiș și face plangere la Orban ”La data de 15.08.2020,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

