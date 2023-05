DIICOT a capturat o rețea de trafic de droguri în pentitenciarele din Galați Brăila și Giurgiu Amploarea pe care a luat-o traficul de droguri a dus și la crearea unei rețele intre penitenciare, drogurile impregnate pe foițe pentru țigari fiind introduse prin pachetele primite deținuți și ulterior transportate de la un penitenciar la altul de deținuții transferați pentru probleme judiciare. Polițiștii de la Serviciul „Antidrog” din cadrul IPJ Galați și procurorii de la DIICOT Galați au efectuat joi 22 de percheziții la penitenciarele din Galati, Braila si Giurgiu, dar si la locuintele altor membrii ai gruparii Galati, Braila, Giurgiu si Vrancea, fiind aduse la audierile de la DIICOT Galați… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

