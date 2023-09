Stiri pe aceeasi tema

- La Teatrul Municipal Baia Mare a avut loc ieri Gala “Tezaure Umane Vii”, in cadrul careia au fost premiați cei 12 pastratori și transmițatori ai patrimoniului cultural imaterial care au obținut titlu onorific de “Tezaur Uman Viu” 2023. Anul acesta, galeria maramureșenilor deținatori ai titlului “Tezaur…

- Cladirile istorice din Romania necesita renovare și reabilitare meticuloasa pentru a le pastra spiritul și personalitatea autentica. Pentru ca o cladire sa fie declarata de importanța istorica, ea trebuie sa fie veche de cel puțin 50 de ani, rara in localitate, zona sau regiune, reprezentativa pentru…

- Primaria municipiul Constanta, prin H.C.L. nr.126 2022, a aprobat "PROGRAMUL MULTIANUAL REACTIS REAbilitam ConsTanta IStorica pentru realizarea lucrarilor de protejare si interventie asupra cladirilor cu valoare cultural arhitecturala situate in centrul istoric Constanta si alte perimetre considerate…

- Seminar pe tema patrimoniului cultural, organizat la Alba Iulia, in aceasta toamna. Cat este contribuția din bugetul local La Alba Iulia, se propune organizarea unui seminar pe tema patrimoniului cultural, in luna octombrie. Din bugetul local al municipiului urmeaza sa fie cheltuita suma de 25.000 de…

- Majoritatea sunt obiective din mediul rural, cetați sau biserici fortificate, care nu iși permit sa aloce fonduri mari pentru renovari, a explicat pentru Radio Tg.Mureș directorul de comunicare al ADR Centru, Nicolae Marginean: Acest apel de proiecte este adresat autoritaților locale sau parteneriatelor…

- Patrimoniul cultural local al Jimboliei, creat in specificul natural al vestului tarii, este promovat, vineri, printr-un "Picnic in pusta", primul eveniment de acest fel cuprins in manifestarile dedicate Zilelor Jimboliei, care se desfasoara in perioada 28-30 iulie., potrivit Agerpres."Picnic in…

- Agenția de Inspectare și Restaurare a Monumentelor a publicat un raport de activitate, urmare a numeroaselor sesizari privind demolarile ilegale ale cladirilor monumente istorice. Astfel, Ministerul Culturii anunța ca a sesizat Procuratura Generala și solicita crearea unui grup de investigații specializat…

21 iulie | Centrul Etnografic al Județului Alba va fi deschis in Cetatea Alba Iulia. Vizitatorii vor putea vedea colecții ale patrimoniului cultural Centrul…