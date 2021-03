Digitalizarea lui Chirica: 2 milioane de euro, din 6,7 miliarde disponibile

Stiri pe aceeasi tema

- "In 2020, Fondul de Garantare a dat prin Programul IMM Invest garantii de 14 miliarde de lei pentru credite bancare pe care companiile trebuie sa le returneze. Numarul total al companiilor a fost de 25.000 finantate de catre banci prin Programul IMM Invest. Din punctul nostru de vedere, este un succes,…

- Escrocii au vrut sa vanda 400 de milioane de doze de vaccin COVID, valorand circa 3 miliarde de euro, unor tari membre ale Uniunii Europene, au dezvaluit doi oficiali europeni, potrivit Reuters, preluata de Agerpres. Oficialii europeni ilustreaza astfel modul in care infractorii incearca sa faca profit…

- Raportul de castiguri al Discovery pentru al patrulea trimestru arata ca au fost depasite previziunile. Compania a raportat castiguri de 76 de centi pe actiune si venituri de 2,889 miliarde de dolari, fata de 72 de centi si un venit de 2,83 de miliarde cat era estimat. In timpul celui de-al patrulea…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat, in aceasta saptamana, 145,8 milioane de lei din capitalizare, respectiv 0,08%, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a inregistrat o scadere de 8,23%, in comparatie cu saptamana anterioara, potrivit Agerpres. Potrivit datelor publicate de BVB, consultate…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, joi, 724 de milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduala la 116 luni, la un randament mediu de 2,68% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Valoarea…

- ​Microsoft s-a adresat în urma cu câteva luni directorilor rețelei sociale Pinterest pentru o eventuala preluare, scrie Financial Times, care menționeaza ca în prezent nu se mai poarta discuții între cele doua companii. Pinterest este o rețea sociala pentru diverse hobby-uri,…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 9,763 miliarde de euro, in primele 11 luni din 2020, in crestere cu 1,12% comparativ cu cel din perioada similara din 2019, de 9,655 miliarde de euro, potrivit unui comunicat al Bancii Nationale a Romaniei (BNR). In structura…

- Reportul la categoria I a jocului Joker depaseste 15,24 milioane lei (peste 3,13 milioane de euro) in cadrul extragerilor loto de duminica, informeaza Loteria Romana. De asemenea, la Loto 6/49 este in joc o suma de aproximativ peste 996.000 de lei (peste 204.600 de euro), iar la Noroc este un report…