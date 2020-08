Stiri pe aceeasi tema

- Peste 80 de persoane au fost arestate dupa ciocniri violente pe Champs-Elysees intre fanii suparati ai Paris Saint-Germain si politia franceza, relateaza Digijournal.com, conform Mediafax.Cei 5.000 de fani de la Paris Saint-Germain care s-au adunat duminica la Parc des Princes pentru a-si…

- Încurcata de pandemia de coronavirus, cea mai importanta competiție de club din lume are duminica marea finala a sezonului 2019-2020. Cu un format special și fara spectatori, Champions League a ajuns în fața momentului în care va afla cine va ridica trofeul: PSG (în premiera)…

- Finala UEFA Champions League este programata duminica, 23 august, incepand cu ora 22:00, la Lisabona, pe „Estadio da Luz", intre Paris Saint-Germain și Bayern Munchen. PSG, campioana Franței, s-a impus cu 3-0 in fața vicecampioanei germane RasenBallsport Leipzig, in semifinala de pe „Estadio da Luz"…

- Miercuri, 19 august, pe „Estadio Jose Alvalade" din Lisabona, s-a disputat cea de-a doua semifinala a cupei UEFA Champions League, intre vicecampioana Franței – Olympique Lyon – și Bayern Munchen – campioana Germaniei. Partida s-a incheiat cu rezultatul de 3-0 in favoarea germanilor, care au marcat…

- Infrangerea pe care FC Barcelona a suferit-o in sferturile de finala din Champions League, 2-8 cu Bayern Munchen, are urmari chiar mai grave. Catalanii sunt pe cale sa il piarda pe Leo Messi, cel mai iubit jucator din istoria clubului. Marcelo Brechler, unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști sportivi…

- Barcelona a fost umilita de Bayern Munchen, 2-8, in sferturile UEFA Champions League, iar meciul contra nemților intra in istoria catalanilor, scrie GSP.ro.Infrangerea de vineri seara a reprezentat a șasea partida din istoria clubului catalan in care primește cel puțin opt goluri, in 4.440 de partide…

- Raphael Varan, stoperul lui Real Madrid, a fost vinovat la ambele goluri ale lui Manchester City, 1-2, cu gafele sale. Cvadruplul caștigator al Ligii Campionilor le cere scuze coechipierilor: ”Sunt trist pentru ei”. Nu se putea un meci mai rau pentru Raphael Varane. Doua gafe, ambele pedepsite. E primul…