- Farul - CFR Cluj 1-0. Dan Petrescu și Gica Hagi au vorbit la conferința de presa de la final despre gestul „Burscului”, care nu s-a dus sa il salute pe managerul constanțenilor. Imediat dupa fluierul de final al meciului, Petrescu s-a dus direct la vestiare și nu a stat sa il salute pe Hagi. La flash-interviu…

- Inaintea partidei tur cu Chelsea din „sferturile” Ligii Campionilor, Carlo Ancelotti (63 de ani), antrenorul lui Real Madrid, le-a raspuns calm și la obiect ziariștilor care-l contesta și ii cauta inlocuitor. Real Madrid - Chelsea are loc miercuri, de la ora 22:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP. ...

- Inventivitatea politicienilor romani continua sa uimeasca. Iar reprezentanții Alianței pentru Unirea Romanilor au dovedit-o din plin, vineri, la orele pranzului. Parlamentarul de Timiș, Titi Stoica, s-a urcat in autoturism și s-a deplasat la Giarmata, unde a intrat in coloana vehiculelor blocate in…

- Premierul Nicolae Ciuca, președintele PNL, refuza sa dezvaluie cine a introdus pragul la abuzul in serviciu, prag care a generat o controversa in societatea romaneasca. Mai mulți lideri PNL, in frunte cu premierul Ciuca, au susținut, joi, o conferința de presa la sediul PNL. „Cine a introdus pragul…

- Cipriotul Elias Charalambous (42 de ani) a susținut azi o conferința de presa, inainte de primul meci pe banca celor de la FCSB Sepsi - FCSB se joaca luni, de la 20:30. Partida liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe PrimaSport, DigiSport și OrangeSport. Intr-o conferința de presa susținut azi, alaturi de…

- “Secretele antreprenorului de succes”: Conferința de presa, la Alba Iulia, cu un om de afaceri surpriza, din județul Alba “Secretele antreprenorului de succes”: Conferința de presa, la Alba Iulia, cu un om de afaceri surpriza, din județul Alba Dupa un start in forța la Oradea, in 22 februarie, evenimentul…

- Un caine a fost scos in viața de sub daramaturi in Antakya, la 23 de zile dupa cutremurul care a devastat acest mare oras din sudul Turciei, a relatat presa locala. Cainele, pe nume Aleks, a ramas prins intre placile de beton ale unei cladiri care s-a prabușit pe 6 februarie, scrie agentia de presa…

- Comentatorul sportiv Bogdan Socol a murit vineri, din cauza unui soc hipotermic, a relatat paginademedia.ro. Acesta avea 42 de ani, iar in urma sa raman trei copii. Din informatiile obtinute de gsp.ro , socul hipotermic ar fi intervenit in timp ce Bogdan Socol inota intr-un lac inghețat. El nu a mai…