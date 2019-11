Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Viorica Dancila este inchisa in biroul din Kiseleff de 8 ore! Atmosfera de la sediul central al PSD este dezolanta Mai sunt doua ore pana la inchiderea urnelor de vot, social-democrații se tem ca vor fi tradați de primari, incearcand sa-i mobilizeze pentru finalul primului tur al alegerilor…

- Meteorologii au emis, marti, o noua avertizare nowcasting Cod galben de ceata si burnita, valabila in urmatoarele ore pe raza mai multor localitati din Moldova, Transilvania si Muntenia, potrivit Agerpres. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana la ora 12:00, in zone din judetele…

- La finele acestei saptamani, Școala Gimnaziala Preutești organizeaza cea de-a X-a ediție a proiectului-concurs „Istoria fara manual",o activitate educativa pornita din initiativa unor profesori de istorie din judetele Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava si Vaslui, ce are drept scop ...

- UPDATE, ora 19:29 – Pana la ora 21, judetele Iasi, Vaslui si Botosani se afla sub atentionare nowcasting COD GALBEN de vreme severa imediata. Sunt asteptate intensificari ale vantului, cu viteze la rafala de 55…65 de kilometri la ora, averse ce vor cumula 20…25 de litri pe metru patrat si descarcari…

- UPDATE – Pana la ora 19:30, mai multe localitati din judetul Bacau, se afla sub avertizare COD PORTOCALIU de averse si intensificari ale vantului. Tot pana la aceeasi ora, judetele Iasi, Vaslui, Bacau si Neamt, Botosani si Suceava se afla sub atentionare COD GALBEN de ploi. Judetele Iasi, Vaslui,…

- Date oficiale provizorii de la Institutul Național de Statistica (INS) arata ca, in cursul anului trecut, cei mai mulți dintre romanii care au emigrat au fost din segmentul productivitații maxime, intre 20 și 49 ani. Moldova conduce in clasamentul regiunilor din care emigreaza cele mai multe persoane,…

- De astazi, 23 august si pana duminica, 25 august 2019, Iașul este gazda a unei intalniri ce prinde deja radacini in Moldova – Intalnirea Tinerilor Ortodocși (ITO). Organizat de catre Departamentul Misiune pentru Tineret al Arhiepiscopiei Iașilor, ITO Moldova este la a doua ediție. Timp de trei zile,…

- In fiecare toamna, Iasul devine polul agriculturii din Regiunea de Nord-Est prin organizarea celui mai amplu eveniment dedicat sectorului agricol – Targul pentru Fermieri AGRALIM. In acest an, a XI-a editie a Targului AGRALIM se va desfasura in perioada 19-22 septembrie, la Centrul Expozitional Transagropolis…