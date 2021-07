Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Rusia a fost arestat dupa ce, dintr-o eroare a bancii, s-a trezit cu un milion de euro in cont. Greșeala a fost descoperita dupa cateva luni, timp in care barbatul s-a bucurat ce averea aparuta peste noapte.

- Apararea Rusiei a gafat incredibil in minutul 59 al disputei cu Danemarca, decisiva pentru calificarea in optimile de finala de la Euro 2020. Yussuf Poulsen (27 de ani) a profitat și a dus scorul la 2-0. Totul despre Rusia - Danemarca Danemarca a intrat decisa in meciul decisiv cu Rusia. In ciuda infrangerilor…

- Ambasadorul SUA la Moscova, John Sullivan, a refuzat sa paraseasca Rusia, in ciuda recomandarii de a pleca la Washington pentru consultari. Despre acest lucru a scris Axios cu referire la surse. Potrivit publicației, Sullivan susține poziția precum ca partea rusa ar trebui sa-l "forțeze sa plece" daca…

- O tinara de 33 de ani din SUA s-a trezit, peste noapte, cu o avere de 1,2 milioane in cont, bani care fusesera virați din greșeala. In loc sa anunțe banca, femeia a pus repede in aplicare un plan pentru investirea in interes propriu a sumei respective. Insa toata situația s-a intors impotriva ei, iar…

