- Un avion al companiei bieloruse Belavia, care a decolat miercuri de la Minsk spre Barcelona, s-a intors din drum dupa ce s-a invartit cateva zeci de minute in spațiul aerian al Belarusului, in apropiere de granița cu Polonia, unde urma sa intre in spațiul aerian al Uniunii Europene. Consiliul European…

- Țari precum Marea Britanie, Ucraina, dar și cele 27 de state ale Uniunii Europene au declarat ca vor evita spațiul aerian Belarus pentru siguranța tuturor pasagerilor. De asemene, companii cu renume precum KLM, Air France, Lufthansa, SAS (Elveția), LOT (Polonia), Wizz Air, Air Baltic, Singapore…

- Air France a anuntat ca isi suspenda toate zborurile in spatiul aerian al Belarusului in acord cu recomandarea UE, dupa ce Belarusul a deviat un avion spre Minsk pentru a aresta un disident politic, relateaza AFP.

- Liderii tarilor Uniunii Europene si ai institutiilor comunitare au condamnat dur, in cursul reuniunii Consiliului European, atitudinea regimului din Belarus, care a fortat aterizarea unui avion pentru arestarea unui jurnalist disident, si au exprimat sustinere pentru impunerea de noi sanctiuni.…

- Sefii de stat si de guvern din tarile membre ale Uniunii Europene, care se vor reuni luni si marti la Bruxelles, vor discuta despre "posibile sanctiuni" ale blocului comunitar impotriva Belarusului, care a fortat un avion de linie sa aterizeze la Minsk si a arestat un opozant, a anuntat un purtator…