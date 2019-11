Stiri pe aceeasi tema

- Dupa eșecul de la prezidențiale, Viorica Dancila a convocat ședința Comitetului Executiv Național, ședința programata marți la ora 18:30. Va fi momentul in care președintele PSD le va cere explicații baronilor pentru rezultatul slab, iar o parte dintre liderii din teritoriu ii vor cere Vioricai Dancila…

- Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, unul din principalii concurenți la șefia PSD dupa pierderea alegerilor prezidențiale de Viorica Dancila, are la ora transmiterii acestei știri o discuție cu Viorica Dancila, spun surse din PSD.Marcel Ciolacu se numara printre liderii PSD care…

- Social-democrații se reunesc, miercuri, incepand cu ora 17:00, intr-o noua ședința, pentru a stabili strategia partidului in cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale, au afirmat surse social-democrate pentru Mediafax. Președinții filialelor județene vor participa prin videoconferința.…

- Ședința tensionata in cadrul Comitetului Executiv Național al PSD, marți seara. Președintele PSD, Viorica Dancila, i-a reproșat europarlamentarului PSD Claudiu Manda ca a jignit-o, moment in care soția acestuia, Olguța Vasilescu, a intervenit spunand ca renunța la funcția de șef de campanie. Viorica…

- Liderul PSD Viorica Dancila va propune, in sedinta conducerii PSD, excluderea Anei Birchall din partid, pe motiv ca pozitionarea sa ca ministru al Justitiei a afectat PSD in campania electorala. Si Cozmin Gusa va fi dat afara din partid, desi abia se intorsese in PSD. De asemenea, mai multi lideri PSD…

- Discutiile in sedinta Comitetului Executiv National al PSD de miercuri seara au ajuns si la subiectul "fierbinte" de ieri: Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ). Potrivit unor surse participante la sedinta, premierul Viorica Dancila le-a transmis liderilor PSD ca nu va accepta…