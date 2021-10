Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au risipit sume uriase de bani, de ordinul zecilor de miliarde de dolari, in asa-numitul proces de reconstructie a Afganistanului, in cei 20 de ani de prezenta militara americana in aceasta tara. Rapoartele Inspectorului Special pentru Reconstructia Afganistanului (SIGAR) detaliaza inclusiv…

- Ministrul iranian de externe a declarat sambata ca oficiali americani au incercat sa discute despre reluarea negocierilor nucleare luna trecuta, dar Hossein Amirabdollahian a insistat ca Washingtonul sa deblocheze mai intai zece miliarde de dolari din fondurile inghetate ale Teheranului in semn de…

- Capitalizarea burselor chineze a scazut cu 560 de miliarde de dolari intr-o saptamana, din cauza restrictiilor anuntate de autoritatile de reglementare. Actiunile companiile de tehnologie au scazut vineri la noi minime, iar principalul indice din Hong Kong a atins cel mai redus nivel din aproape 10…

- Caderea guvernului afgan si retragerea actuala, lipsita de glorie, a americanilor, este deprimanta, a declarat miercuri Inspectorul General Special pentru Reconstructia Afganistanului (SIGAR), John Sopko. Timp de aproape un deceniu, Inspectorul General Special pentru Reconstructia Afganistanului (SIGAR)…

- Președintele american Joe Biden a decis sa aloce o jumatate de miliard de dolari pentru a ajuta refugiații din Afganistan. Un memorandum corespunzator a distribuit Casa Alba. 500 de milioane de dolari vor fi oferite din Fondul de ajutor pentru refugiați și migrațiune din Statele Unite și vor merge pentru…

- Statele Unite au anuntat marti ca vor acorda Myanmarului un ajutor de peste 50 de milioane de dolari, cresterea numarului de cazuri de Covid-19 agravand criza umanitara din aceasta tara din sud-estul Asiei dupa puciul militar care a avut loc la inceputu acestui an, transmite Reuters citata de news.ro.

- Premierul Citu cere date despre executia bugetara Florin Cîtu. Foto. gov.ro Premierul Florin Cîtu le-a cerut din nou ministrilor sa îi prezinte datele despre executia bugetara la jumatatea anului, pe baza carora va fi facuta apropiata rectificare. El le-a dat timp…

- Unul dintre cele mai bine primite evenimente de cultura și entertainment, Flight Festival, se pare ca nu a fost destul de ”anvergura in domeniul cultural” și nu a adunat destule puncte in cursa pentru a primi bani prin nou inființatul Centru de Proiecte al Primariei Timișoara. In total au fost depuse…