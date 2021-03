Stiri pe aceeasi tema

- Diana Șoșoaca, senatoarea exclusa din AUR, a condus, sambata, protestul impotriva restricțiilor din București „este campioana la amenzi”, a declarat Lucian Bode, ministrul de Interne, luni, intr-o conferința de presa, potrivit Digi24.Reprezentanții Jandarmeriei au anunțat, luni, ca au fost aplicate…

- Ministrul de Interne Lucian Bode a anunțat luni ca Diana Șoșoaca a fost amendata pentru protestul la care a participat, adaugand ca este „campioana la amenzi”. „Doamna senator este campioana la amenzi”, a spus Bode.

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anunțat ca șeful IPJ Bacau și adjunctul sau, precum și șeful Poliției din Onești și adjunctul sau vor fi inlocuiți din funcție in urma luarii de ostatici de luni, soldata cu moartea a doua persoane.

- „Este o falsa problema cea pe care ati evidentiat-o aici, ca sursa, Europol. Am spus din primul moment: scopul nostru nu este acela de a sanctiona cetatenii, scopul nostru e acela de a preveni raspandirea coronavirusului si noi, prin ceea ce am solicitat in urma cu doua saptamani, am solicitat de fapt…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat luni, intrebat daca este mulțumit de activitatea lui Raed Arafat, ca evaluarea secretarilor de stat nu se face in baza unui incident tragic, așa cum a fost cel de la Constanța. Intrebat luni de jurnaliști daca este mulțumit de activitatea secretarului de…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat ca este inadmisibil ca Inspectoratele Judetene pentru Situatii de Urgenta sa nu aiba perne pneumatice, care puteau salva viata femeii care s-a aruncat de la balcon la Constanta. „Sunt doar patru la nivel national”, a afirmat Bode, care a cerut DSU demararea…

- Peste 18.000 de angajati din Ministerul de Interne s-au inscris pentru cele putin peste 2.000 de locuri disponibile la concursurile de trecere a agentilor de politie si a subofiterilor in corpul ofiterilor. Majoritatea candidatilor fac parte din structurile operative din toata tara si de la toate armele.…