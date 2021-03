Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic are in plan sa mai relaxeze din restricțiile vamale post-Brexit asupra importurilor de alimente dar și de alte importuri esențiale dinspre Uniunea Europeana pentru a evita situația in care se va ajunge la penurie și rafturi goale in supermarketurile din Regat, relateaza The Guardian.

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson ar pierde majoritatea absoluta si chiar propriul loc daca ar avea loc acum alegeri generale in Regatul Unit, la care nici conservatorii, nici laburistii nu ar castiga o majoritate absoluta, potrivit rezultatului unui sondaj publicat duminica de compania Focaldata,…

- Tatal premierului britanic Boris Johnson, Stanley Johnson, a declarat joi ca a demarat procedurile de solicitare a unui pasaport francez pentru a-si putea mentine legaturile cu Uniunea Europeana dupa Brexit, transmite Reuters, potrivit AGERPRES. Stanley Johnson, fost membru al Parlamentului…

- Parlamentul de la Londra a aprobat acordul privind relatiile comerciale post-Brexit dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana, ceea ce inseamna ca sunt in curs demersuri pentru ca textul proiectului de lege sa devina oficial, informeaza joi dpa. Membrii Camerei superioare, Camera Lorzilor, au aprobat…

- Sansele ajungerii la un acord intre Marea Britanie si Uniunea Europeana privind relatiile post-Brexit sunt mai mici de 50%, a afirmat, joi dupa-amiaza, Michael Gove, ministrul britanic pentru Politicile Cabinetului, anunța MEDIAFAX. "Cred ca, in mod regretabil, sansele mai mari sunt ca nu…

- Sansele ajungerii la un acord între Marea Britanie si Uniunea Europeana privind relatiile post-Brexit sunt mai mici de 50%, a afirmat, joi dupa-amiaza, Michael Gove, ministrul britanic pentru Politicile Cabinetului. "Cred ca, în mod regretabil, sansele mai mari sunt ca nu vom ajunge…

- Premierul britanic, Boris Johnson, a declarat miercuri, 9 decembrie, ca niciun lider britanic nu ar putea accepta solicitarile asupra carora „insista, in prezent, Uniunea Europeana”. Conform agenției Reuters, Boris Johnson a adaugat ca, desi este necesar un acord comercial, Marea Britanie poate prospera…

- Guvernul britanic s-a declarat dispus luni sa renunte la clauzele controversate ale unui proiect de lege care pun sub semnul intrebarii tratatul de iesire a Regatului Unit din Uniunea Europeana, o concesie pentru Bruxelles pe finalul dificilelor negocieri asupra relatiei post-Brexit, relateaza AFP.