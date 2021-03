Stiri pe aceeasi tema

- Sir Chris Hohn, un miliardar britanic care administrator de fonduri speculative a incasat un salariu de 343 milioane de lire sterline (479 milioane dolari) anul trecut, care ar fi cel mai mare pachet salarial anual din Marea Britanie.

- CHIȘINAU, 11 feb – Sputnik. La cursul Bancii Naționale a Moldovei (BNM) pentru joi, 11 februarie, un dolar american echivaleaza cu 17,53 lei, un euro – cu 21,25 lei, o hrivna ucraineana – cu 63,13 bani, un leu romanesc – cu 4,36 lei moldovenești, o rubla ruseasca – cu 23,75 bani. © Screenshot…

- Retailerul online de moda Asos a achizitionat brandurile Topshop, Topman, Miss Selfridge si HIIT de la grupul de moda Arcadia, intr-o tranzactie evaluata la 265 milioane de lire sterline (364 de milioane de dolari), au anuntat luni cele doua firme britanice, transmit BBC si Reuters. In noiembrie,…

- Aceasta suma stransa in special de la Canada, Germania si Japonia, adaugata celor 548 de milioane de lire (608 milioane de euro) din partea Londrei - care a promis sa verse o lira pentru fiecare patru dolari colectati -, "va permite distribuirea in acest an a unui miliard de doze de vaccinuri contra…

- Regatul Unit a colectat de la aliatii sai un miliard de dolari (820 de milioane de euro) pentru a ajuta "tarile vulnerabile" sa aiba acces la vaccinurile contra noului coronavirus, a anuntat duminica Ministerul de Externe inaintea unei vizite virtuale a secretarului general al Organizatiei Natiunilor…

- Pana acum fundația soților Gates a donat 1,75 de miliarde de dolari pentru vaccinuri și tratamente pentru coronavirus, precizeaza biziday . Noua finanțare se va concentra pe doua domenii principale: continuarea cercetarii și dezvoltarii de noi teste, tratamente și vaccinuri impotriva Covid-19 și imbunatațirea…