Stiri pe aceeasi tema

- Incident in Marea Neagra. Avioane militare canadiene detasate in Romania au interceptat, joi, alaturi de colegii romani, doua aeronave militare ruse, deasupra Marii Negre, anunta vineri Alianta Nord-Atlantica.

- Avioane militare canadiene detasate in Romania au interceptat, alaturi de colegii romani, doua aeronave militare ruse, deasupra Marii Negre, intr-un incident produs joi, anunta vineri Alianta Nord-Atlantica.

- Taiwan a acuzat joi China de „hartuire” dupa ce Beijingul a trimis in total 24 de avioane de razboi in zona sa de identificare a apararii aeriene (ADIZ), a treia cea mai mare incursiune din ultimii doi ani de tensiuni crescute intre Beijing si Taipei, scrie CNN.

- China este acuzata ca a invadat spațiul aerian al Taiwanului cu 19 avioane militare. Ministrul Apararii de la Taipei a declarat ca printre aparatele de zbor se numara patru bombardiere nucleare H-6, dar și avioane de lupta antisubmarin.

- China a desfașurat duminica o incursiune de anvengura in spațiul aerian al Taiwanului, a acuzat Ministerul Apararii de la Taipei, care a precizat ca au fost implicate 19 avioane militare, inclusiv bombardiere nucleare, relateaza BBC. Oficialii din Taiwan se plang, de mai bine de un an, de violarile…

- China si Rusia au inceput luni manevre militare comune "antiteroriste" intr-un moment in care cele doua tari se confrunta cu "provocari din cauza schimbarii situatiei de securitate in Asia Centrala" in urma retragerii trupelor americane din Afganistan, mentioneaza marti presa oficiala chineza, citata…

- Este necesara inființarea unui post de Comisar pentru combaterea dezinformarii pentru a combate propaganda regimului Putin, spune, in plenul Parlamentului European, eurodeputatul Eugen Tomac: „Ne aflam in plin...

- Cinci țari asiatice pun in pericol ambițiile climatice globale, investind in 80% din noile centrale pe carbune planificate pentru a fi construite in lume, potrivit unui raport citat de The Guardian. China, India, Indonezia, Japonia și Vietnam intenționeaza sa construiasca peste 600 de centrale electrice…