- Curiozitate amestecata cu teama. Neliniste acompaniata de foarte mult zgomot. Toata lumea de la vest de Moscova incearca sa intre in mintea lui Vladimir Putin, cu speranta ca va reusi sa descalceasca tabloul pe care liderul de la Kremlin l-a desenat in ultimele doua luni la granita cu Ucraina. Nu stim…

- Considerațiile istorice joaca un rol important in ultimele provocari ale Rusiei la granița ucraineana. Dar in vreme ce Vladimir Putin viseaza la un mare imperiu slav, comportamentul sau este mai degraba determinat de propriile erori din ultimul deceniu, scrie fostul ministru de externe și premier al…

- Sursa foto: Russian Defense Ministry Economia Rusiei arata mult mai rau decat și-a dorit-o Putin, dar asta nu-l va opri pe acesta sa duca un razboi la scara larga, susține istoricul Cosmin Popa (47 de ani), cercetator la Institutul de Istorie ”Nicolae Iorga” și specialist in probleme ruse și sovietice.…

- Ideea ca SUA sa recurga la forta pentru a raspunde unei invazii ruse a Ucrainei nu este luata in calcul in prezent, a declarat Joe Biden.Insa un atac rus ar atrage o consolidare a prezentei militare americane pe teritoriile tarilor membre NATO in Europa de Est, a avertizat presedintele american.Liderul…

- Mai multe detalii despre discuțiile intre cei 2 lideri vor fi oferite de consilierul pentru securitate naționala de la Casa Alba, intr-o conferința de presa.Potrivit anuțurilor oficiale de la Kremlin, in afara de Ucraina, Putin si Biden au avut pe lista subietelor de discuție și implementarea intelegerilor…

- Ministrul ucrainean al apararii, Oleksii Reznikov, a declarat pentru CNN ca va avea loc un „masacru cu adevarat sangeros" daca Rusia decide sa invadeze Ucraina si a avertizat ca „si rusii se vor intoarce in sicrie", pe fondul ingrijorarilor cu privire la miscarile de trupe la granita tarii. Reznikov…

- Premierul britanic, Boris Johnson, a avertizat Moscova asupra ''erorii tragice'' pe care ar constitui-o orice ''aventurism militar'' la granitele Poloniei si Ucrainei, intr-un context de crestere a tensiunilor, relateaza AFP. ''Trebuie sa ne asiguram ca toata lumea intelege ca costul unor…

- Statele Unite ii atentioneaza pe aliatii din Uniunea Europeana ca Rusia ar putea lua in calcul o invazie a Ucrainei pe fondul escaladarii tensiunilor dintre Moscova si blocul comunitar pe tema migrantilor si a stocurilor de energie, scrie Bloomberg. Statele Unite monitorizeaza cu atentie cresterea numarului…