Digi24: ANALIZĂ. Cum s-ar răsfrânge în întreaga lume o invazie rusă în Ucraina (CNN) Perspectiva unei invazii iminente a Rusiei în Ucraina a alarmat întreaga regiune, pentru ca cei 44 de milioane de locuitori ai țarii vecine risca sa fie târâți într-un conflict &"cald&" aproape inimaginabil în secolul XXI. Însa o astfel de mișcare a Kremlinului ar avea efecte și dincolo de granița comuna a celor doua state.



Experții se tem ca ar putea deschide o noua era de incertitudine în Europa de Est, ar putea perturba lanțurile de aprovizionare și economia globala și ar putea forța o schimbare a influenței geopolitice care sa afecteze… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Perspectiva unei invazii iminente a Rusiei in Ucraina a alarmat intreaga regiune, pentru ca cei 44 de milioane de locuitori ai țarii vecine risca sa fie tarați intr-un conflict „cald” aproape inimaginabil in secolul XXI. Insa o astfel de mișcare a Kremlinului ar avea efecte și dincolo de granița comuna…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a anunțat vineri, intr-un discurs televizat, adresat natunii, ca „va exista un razboi”, in cazul in care Belarusul sau Rusia vor fi atacate. Acesta se angajeaza sa primeasca ”sute de mii” de militari rusi, in cazul unui conflict armat, relateaza AFP, News.ro.…

- Kremlinul a acuzat luni (24 ianuarie) Statele Unite și aliații sai de escaladarea tensiunilor Est-Vest cu „isterie”. NATO planuiește sa intareasca forțele de securitate la granița Ucrainei. Rusia acuza Occidentul de „isterie” Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca probabilitatea…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii face apel la Occident sa nu accepte nicio concesie in fața lui Vladimir Putin in criza privind Ucraina. Intr-o serie de scrisori trimise revistei Time, Navalnii, aflat in detenție, spune ca Occidentul se comporta ca ”un scolar speriat care este intimidat de unul dintr-o…

- Serghei Lavrov, ministrul rus de externe, a comparat politica externa a Uniunii Europene fața de Moscova cu o forma de „Kama Sutra politica”, relateaza The Moscow Times, potrivit Hotnews. Inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri externe, Josep Borrell, și-a prezentat in luna iunie strategia…

- Kremlinul a anuntat luni ca are sens pentru Rusia sa poarte negocieri cu NATO pe tema garantiilor de securitate pe care le solicita din partea Occidentului, dincolo de negocierile bilaterale cu Statele Unite ale Americii, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Rusia, care a iritat Occidentul prin…

- Kremlinul a anuntat luni ca are sens pentru Rusia sa poarte negocieri cu NATO pe tema garantiilor de securitate pe care le solicita din partea Occidentului, dincolo de negocierile bilaterale cu Statele Unite ale Americii, transmite Reuters. Rusia, care a iritat Occidentul prin comasarea de trupe la…

- Statele Unite au declarat vineri ca sunt pregatite sa discute propunerile Rusiei care vizeaza limitarea drastica a influenței americane și NATO în vecinatatea sa, avertizând din nou ca o invazie a Ucrainei de catre Moscova ar avea consecințe „masive”, potrivit AFP. „Suntem…