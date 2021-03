Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Digi a anuntat pe Bursa de la Bucuresti ca a ajuns la un acord pentru vanzarea operatiunilor din Ungaria catre 4iG Plc. Cele doua companii au incheiat un acord preliminar si neobligatoriu pentru achizitia Digi Ungaria si a filialelor Invitel Ltd. si I TV Ltd. „Societatea doreste sa informeze…

- Grupul Digi, cel mai mare jucator de pe piata locala de cablu TV si net fix, a anuntat pe Bursa de la Bucuresti ca a ajuns la un acord pentru vanzarea operatiunilor din Ungaria, potrivit Ziarului Financiar. „Societatea doreste sa informeze investitorii si piata ca, la data de 29 martie 2021,…

- Grupul DIGI, controlat de miliardarul oradean Zoltan Teszari, și-a anunțat luni investitorii ca a încheiat un acord preliminar și neobligatoriu pentru vânzarea Digi Ungaria și a filialelor Invitel Ltd și I TV Ltd catre 4iG Plc, unul dintre operatorii de top de pe piața de IT și telecomunicații…

- Digi Communications N.V. este unul dintre cele mai cunoscute grupuri de comunicații electronice și opereaza pe piața internațional, in Romania, Ungaria, Spania și Italia. Compania a inregistrat venituri de 1,3 miliarde de EURO, la finalul anului 2020, conform rezultatelor financiare anuale preliminare…

- Operatorul de telecomunicatii Digi Communications NV a realizat in 2020 un profit net de 16,35 milioane euro, de doua ori si jumatate mai mic fata de 2019 (40,58 milioane euro), in timp ce veniturile au crescut cu 8%, la 1,28 miliarde euro, de la 1,18 miliarde euro in 2019. Romania si Spania sunt…

- "Digi Communications NV, unul dintre grupurile de comunicatii electronice de top, care opereaza pe pietele din Romania, Ungaria, Spania si Italia si compania-mama a RCS&RDS (Romania), a inregistrat venituri de 1,3 miliarde de euro, la finalul anului 2020, conform rezultatelor financiare anuale preliminare…

- Operatorul de telecomunicatii Digi Communications NV a realizat in 2020 un profit net de 16,35 milioane euro, de doua ori si jumatate mai mic fata de 2019 (40,58 milioane euro), in timp ce veniturile au crescut cu 8%, la 1,28 miliarde euro, de la 1,18 miliarde euro in 2019. Romania si Spania sunt…

- Grupul DIGI, controlat de miliardarul oradean Zoltan Teszari, a anunțat marți venituri consolidate de 1,3 miliarde euro în cele 4 piețe în care opereaza (România, ungaria, Spania și Italia), în creștere cu 8,1% fața de anul 2019, acestea fiind rezultate financiare preliminare.…