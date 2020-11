Stiri pe aceeasi tema

- Minodora a slabit spectaculos in ultima vreme, iar acum cantareața a ajuns sa fie de nerecunoscut! Vedeta a dat jos 40 de kilograme, iar acum a fost nevoita sa-și schimbe toata garderoba! Care este secretul siluetei sale!

- Mihaela Radulescu are un trup tras prin inel și nu iși arata varsta deloc. Multe femei o invidiaza și se intreaba care este secretul frumuseții sale. Vedeta a dezvaluit intocmai cum reușește sa se mențina in forma.

- Alina Ceușan a nascut la jumatate lunii septembrie, anul acesta. Ambițioasa, frumoasa vloggerița a reușit sa slabeasca la scurt timp dupa ce l-a adus pe lume pe baiețelul ei, Rock. Vedeta a povestit ca ajunsese sa cantareasca cu aproape 20 de kilograme in plus!

- Jurnalistul Marius Tuca a fost testat pozitiv cu coronavirus, trecand printr-o perioada destul de grea din cauza acestui nou virus. Astfel, el a resimțit din plin simptomele și a incercat sa stea departe de toata lumea, ba chiar și-a bagat și cainele in izolare ca sa-l protejeze. Vedeta din Romania,…

- Oana Roman s-a pus pe slabit și a reușit sa dea jos 10 kilograme in cateva luni. Vedeta nu a apelat la diete faimoase, ci la una inventata chiar de ea. Iar rezultatele sunt spectaculoase. Dupa mulți ani in care a fost criticata pentru silueta ei, Oana Roman a uimit pe toata lumea cu ultimele sale apariții.…

- Oana Roman s-a ținut de promisiunea pe care și-a facut-o la inceputul acestui an, iar pana acum, a reușit sa scape de 10 kilograme. Dovada sta in cele mai recente apariții. Vedeta a dezvaluit decretul ei.„Am reusit sa slabesc cu doua lucruri: tin un fel de dieta pe care mi-am inventat-o singura in sensul…