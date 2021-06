Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorul Marco Verratti, inca accidentat, va reveni la nationala Italiei la meciul cu Elvetiei, al doilea din faza grupelor la Euro-2020, potrivit Agerpres. Citește și: DNA Vigilența lui Dragnea TESTATA de un intermediar in afacerea penala `vizita la Trump`... Potrivit Gazzetta dello…

- Mijlocasul scotian John Fleck, care face parte din cei 26 de jucatori selectionati pentru a disputa EURO 2020, a fost testat pozitiv la Covid-19 in cantonamentul echipei nationale, din Spania, a anuntat, marti, Federatia scotiana de fotbal, citata de AFP, potrivit Agerpres. "In consecinta,…

- Federatia Chiliana de Fotbal a anuntat, marti, ca fotbalistul Arturo Vidal (Inter Milano) a fost testat pozitiv cu coronavirus si este in spital, potrivit news.ro. Vidal a fost gasit infectat dupa un test facut luni. Jucatorul era izolat de lotul chilian de peste 72 de ore, preventiv,…

- Tampa Bay Lightning, campioana en titre, si Colorado Avalanche, cea mai buna echipa a sezonului regulat, au debutat cu victorii in turul al doilea al play-off-ului Ligii profesioniste nord-americane de hochei pe gheata (NHL), potrivit Agerpres. Detinatoarea Cupei Stanley a invins duminica…

- Echipa Maccabi Haifa a castigat campionatul de fotbal al Israelului, dupa victoria inregistrata pe teren propriu, cu scorul de 3-2, in fata formatiei Hapoel Beer Sheva, informeaza agentia Xinhua, potrivit Agerpres. La partida disputata duminica pe stadionul Sammy Ofer din Haifa au asistat…

- Autoritatile din Prahova organizeaza, luni si marti, un maraton al vaccinarii dedicat adolescentilor cu varste de peste 16 ani. Tinerii care vor sa se imunizeze fata de COVID-19 au la dispozitie doua zile si o noapte si trebuie sa fie insotiti de un apartinator adult - tutore legal, parinte sau bunic,…

- Reprezentativa Belgiei a anuntat, duminica, in social media, revenirea francezului Thierry Henry in staful tehnic, inaintea Campionatului European, potrivit news.ro. Citește și: DNA Vigilența lui Dragnea TESTATA de un intermediar in afacerea penala `vizita la Trump`... Henry a fost…

- Clubul Juventus Torino a anuntat, vineri, pe site-ul oficial, despartirea de tehnicianul Andrea Pirlo, potrivit news.ro. “Multumim, Andrea. Acestea sunt primele cuvinte pe care noi toti trebuie sa le spunem la finalul acestet experiente speciale impreuna (...) Pirlo a facut doar primii…