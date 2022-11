Dicționar de vise. Ce însemnă când visezi o mireasă Dicționar de vise. Ce insemna cand visezi o mireasa. Te-ai visat vreodata mireasa sau ți-a aparut o mireasa in vis? Exista mai multe semnificații pe care ar trebui sa le știi. In primul rand, daca ne luam dupa tradiția populara, aceasta spune ca atunci cand te visezi mireasa este semn rau, boala te pandește, vești tragice urmeaza sa primești și, uneori, putem vorbi chiar de moarte. Dicționar de vise. Ce insemna cand visezi o mireasa Sunt și pareri care spun insa ca un astfel de vis poate avea atat semnificații negative cat și pozitive. Mireasa simbolizeaza puritate, inocența, frumusețe și bucurie,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

