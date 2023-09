Stiri pe aceeasi tema

- La 30 august 1940, Dictatul de la Viena a impus Romaniei cedarea unei mari parți din Transilvania catre Ungaria. Actul a fost facilitat de Germania nazista și Italia fascista, sub supravegherea personala a lui Adolf Hitler. Contextul acestui dictat a fost stabilit anterior, in iunie 1940, cand Uniunea…

- Presedintele Forumului Civic al Romanilor din Covasna, Harghita si Mures (FCRCHM), Dragos Burghelia, a declarat joi, la Universitatea de la Izvoru Muresului, ca una dintre problemele stringente cu care se confrunta romanii din zona este cea demografica, existand riscul ca acestia sa dispara, fizic,…

- "Fizic, romanii din Harghita si Covasna vor disparea in cateva generatii, fiindca nu mai avem tineri si nu exista niciun fel de motivare serioasa din partea statului roman pentru ca acestia sa ramana in zona. Deci, subliniem, problema demografica este extrem de grava si trebuie sa o adresam pentru a…

- Peste 200 de invitați au participat marți, 15 august la deschiderea celei de-a XX-a ediții a Universitații de Vara de la Izvorul Mureșului, respectiv la Liturghia Arhiereasca savarșita cu ocazia hramului Manastirii „Adormirea Maicii Domnului” de la Izvoru Mureșului. Evenimentul, organizat de Forumul…

- Potrivit hidrologilor, pana duminica, la ora 12:00, vor fi cresteri de debite si de niveluri, cu depasiri ale Cotelor de aparare pe raurile din bazinele hidrografice: Poganis - pe sectorul aval confluenta cu raul Tau - amonte de Acumularea Cadar Duboz (judetul Caras-Severin), Barzava - pe sectorul aval…

- Cateva sute de militari rezervisti au participat miercuri, in poligonul de garnizoana de la Jigodin, aflat la marginea municipiului Miercurea-Ciuc, la o secventa de antrenament, activitate inclusa intr-un amplu exercitiu de mobilizare care are loc, in aceste zile, in judetele Harghita si Covasna. Mai…

- In perioada 12-16 iunie, in județele Harghita și Covasna se va desfașura „Exercițiul de mobilizare pentru verificarea stadiului pregatirii populatiei, economiei și a teritoriului pentru aparare – „MOBEX HR-CV-23”. Exercițiul este organizat in conformitate cu prevederile Legii nr. 355/2009 privind regimul…