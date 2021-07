Stiri pe aceeasi tema

- Actrița Diana Vieru, absolventa a Universitații de Arte “G. Enescu” din Iași a primit premiul UNITER pentru cea mai buna actrița in rol secundar, in cadrul Galei care s-a desfașurat, aseara, la Teatrul Național din București. Diana Vieru a primit acest premiu pentru rolul din spectacolul “Orașul cu…

- Actorul Ion Rizea, de la Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Timișoara, a fost obținut in aceasta seara premiul pentru cel mai bun actor in rol secundar, la Gala Premiilor UNITER. „Ion Rizea ne-a marturisit așa cum il știți, emoționat el insuși, pana peste poate, și sincer: «Parca visez». Visul e…

- Alex Aciobanitei – realizatorul emisiunii de teatru scurt INVITATIILE THALIEI – va propune in aceasta seara o intalnire cu dramaturgia lui Vasile Alecsandri. Distrati-va ascultand secvente memorabile din istoria sonora a teatrului romanesc! Se implinesc 200 de ani de la nașterea dramaturgului Vasile…

- In aceasta vara, la 21 iulie, aniversam 200 de ani de la nașterea lui Vasile Alecsandri, poet, dramaturg, om politic, director al Teatrului Național din Iași in perioada 1840 -1842. Tot in acest an, marcam 115 ani de la inaugurarea statuii poetului, monument amplasat in fața Naționalului ieșean și 65…

- Ziua Hektomeron, un maraton teatral programat a se desfasura timp de 25 de ore pe scena Teatrului National ''Marin Sorescu'' din Craiova, incepe luni, la ora 19,00. Potrivit organizatorilor, data desfasurarii evenimentului nu a fost aleasa intamplator, deoarece pe 21 iunie este solstitiul…

- Joi 20 mai 2021 – o zi trista pentru artele teatrului și filmului. Ne-au parasit maeștrii Ion Dichiseanu (actor, scriitor) și Constantin Popa (actor-societar al Teatrului Național ”Vasile Alecsandri” din Iași, scriitor, profesor doctor al Universitații Naționale de Arte ”George Enescu” din Iași). Astazi,…

- La Craiova, Teatrul National "Marin Sorescu", Directia de Sanatate Publica Dolj si Primaria Municipiului Craiova organizeaza maratonul vaccinarii in foaierul teatrului, in intervalul orar 10,00 - 00,00, de vineri si pana marti, 1 iunie inclusiv, potrivit unui comunicat al Ministerului Culturii. Tipul…

