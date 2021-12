Stiri pe aceeasi tema

- Un magistrat portughez s-a declarat solidar cu Diana Șoșoaca, senator independent, in scandalul dintre aceasta și jurnalista Lucia Goracci. Rui Fonseca e Castro, magistrat portughez, și-a aratat susținerea fața de Diana Șoșoaca, intr-un video postat pe Facebook. Portughezul o considera pe…

- Sorin Ovidiu Vintu sare in apararea Senatoarei Diana Șoșoaca, in scandalul cu jurnalista din Italia. Fostul mogul de presa considera ca italianca nu s-a comportat profesionist și ca a refuzat sa se legitimeze. Sorin Ovidiu Vintu, de cand a ieșit din inchisoare, a devenit un personaj foarte activ pe…

- "Am vazut politisti timorati de gura Dianei Sosoaca, care a maturat pe jos cu jurnalistii de la televiziunea publica italiana care au indraznit sa-i puna intrebari. Si atunci ne mai miram ca statul e ingenuncheat si decredibilizat in fata celor cu tupeu, fara bun-simt. Si ca oamenii nu mai au mari asteptari…

- Gigi Becali, finantatorul FCSB, a anuntat ca Toni Petrea este noul antrenor al vicecampioanei en-titre: “Am semnat contractul. Maine e la antrenament. Nu e Dica pentru ca e Toni Petrea. N-am vorbit nimic cu Dica, nici nu stiu”, a spus patronul FCSB, la Digi Sport. Toni Petrea a antrenat-o pe FCSB in…

- Deputatul Nicolae Giugea isi anunta luni retragerea din Grupul parlamentar PNL, afirmand ca Partidul National Liberal este captiv unui grup care se comporta irational, se indreapta catre un naufragiu evident si nimeni nu are curaj sa spuna nimic si ca "multi stiu, dar tac", aentru ca "le e mai frica…

- Deputatul PSD Alexandru Rafila a declarat ca este nevoie de o luna de solidaritate pentru oprirea pandemiei. Medicul face apel la vaccinare si respectarea masurilor de protectie pentru a fi depasita criza sanitara. „Acum, mai mult ca oricand, este important sa fim impreuna. Este un moment crucial, dar…

- Ionuț Gaboroi, polițist la Serviciul Rutier Neamț, a salvat un batran dintr-o casa in flacari. Aflat in serviciu in localitatea Alexandru cel Bun, marți, el a observat fum negru și dens ieșind de la o casa. A intervenit imediat și a gasit intins in pat un barbat de 88 de ani. Polițistul este „recidivist”…