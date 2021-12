Stiri pe aceeasi tema

- Premiera in Parlamentul Romaniei sau dovada ca lucrurile din acest for s-au schimbat destul de mult. Daca in urma cu 10 ani, in Parlamentul Romaniei Majestatea Sa Regele Mihai ținea un discurs istoric, la care merita sa ne intoarcem de mii de ori, astazi situația e 100% schimbata. Un discurs istoric…

- ​Senatoarea Diana Șoșoaca a fost protagonista unui nou episod controversat in plenul Parlamentului. In discursul din timpul ședinței solemne dedicata Constituției, senatoarea a acuzat clasa politica in ansamblu ca a calcat in picioare legea fundamentala. La final, Șoșoaca a scos dintr-o traistuța o…

