- Dorian Popa este una dintre persoanele care au investit in panourile fotovoltaice vandute de afaceristul Calin Donca. Acum, insa, artistul este gata sa se intoarca impotriva sa daca cei care au investit in afacerea lui Donca vor fi țepuiți. Intr-o interventie la Romania TV, Dorian Popa a spus ca Donca…

- In urma cu cateva zile, Dani și Gabriela Oțil au plecat in luna de miere, dar se pare ca escapada lor nu a fost lipsita de peripeții, asta pentru ca nici bine nu au ajuns pe aeroport și au ramas fara bagaje. In ciuda acestui lucru, cei doi se bucura, in continuare, de vacanța.

- Dana Roba a fost nevoita sa treaca printr-o serie de provocari, de-a lungul vieții. Se pare ca bataia care era sa-i fie fatala nu a fost singurul moment dificil din viața makeup artistei. In cadrul unei emisiuni, bruneta a facut mai multe dezvaluiri despre viața ei. Noi dezvaluiri facute de Dana Roba…

- Este un model care da speranta celor din jurul lui. Inspira incredere și curaj. Pentru cei ca el, lupta nu se sfarșește niciodata și fiecare zi este o adevarata provocare – odata cu fiecare pas pe care-l poate face inainte! Vorbește fluent doua limbi straine si a fost cel mai bun din…

- Lavinia Pirva a facut marturisiri din viața de cuplu. Artista și-a deschis sufletul și a dezvaluit unul dintre secretele unui mariaj fericit, cum reușesc ea și Ștefan Banica Jr sa pastreze vie relația. Cum reușesc Lavinia Pirva și Ștefan Banica Jr sa mențina vie relația Cele doua vedete formeaza una…

- Shurubel și Bogdan Ciudoiu, prezentatorii de la Vorbește lumea, au recunoscut intr-un interviu recent ca se așteptau ca Lili Sandu sa aiba o fire pretențioasa, atunci cand s-au intalnit la filmari pentru prima oara. Insa, atunci cand au facut cunoștința și-au schimbat imediat parerea.„(…)Nu nu ne știam…