- VIDEO| Diana Rad, tanara din Alba, i-a lasat fara cuvinte pe jurații de la „Romanii au talent”, cu vocea angelica: „Ți-ai pus sufletul pe tava și ne-ai daruit emoție” Diana Rad, tanara de 17 ani din Ocna Mureș i-a lasat fara cuvinte pe jurații de la „Romanii au talent” in aceasta seara cu vocea ei angelica,…

- Diana Rad, o tanara de 17 ani din Ocna Mureș, județul Alba, i-a impresionat pe jurații emisiunii Romanii au Talent. Tanara cu voce de aur a primit patru de ”DA” și a mers in etapa urmatoare. Mai mult de atat, pe langa voce, tanara canta și la mai multe instrumente muzicale. Diana, merge la o […] Citește…

- Un concurent de la „Romanii au talent” a reușit sa o șocheze pe Andra inca de la primii pași pe scena. In scurt timp a reușit sa le faca pe vedetele de la masa juriului sa ramana fara cuvinte. Rusul care i-a lasat fara cuvinte pe jurați. Artistul a fost laudat indelung Aleksandr Batuaev este […] The…

- Tanarul care a luat Golden Buzz la Romanii au Talent a venit din Germania și i-a ridicat in picioare pe toți cei din juriu, lasandu-i efectiv fara cuvinte cu numarul lui. Juriul a ramas fara cuvinte Remi Martin este un acrobat din Germania, care are și origini franceze. Concurentul a facut un numar…

- Sezonul 11 al Romanii au Talent s-a desfașurat in condiții de maxima siguranța. Ediția de vineri seara a fost prima in care Andi Moisescu a lipsit, fiind depistat pozitiv cu noul coronavirus. Locul lui a fost luat de Smiley, care are deja suficienta experiența in postura de jurat la Vocea Romaniei.…

- Abi Nasr Boutros marturisește ca talentul sau a fost descoperit de o vecina, care i-a spus ca e tenor. Jurații de la Romanii au talent au fost foarte impresionați de prestația acestuia, fiind emoționați pana la lacrimi. Momentul care i-a lasat fara cuvinte pe toți romanii Abi Nasr Boutros a primit…

- Filip Cioc, in varsta de 10 ani, locuiește in Galați și a primit primul Golden Buzz de la „Romanii au talent” sezonul 11. Baiețelul cu dificultați vizuale a cantat impecabil in fața juraților și a publicului de acasa, iar Florin Calinescu a fost cel care a apasat fara rețineri Golden Buzz-ul. In ciuda…

- Astazi incepe cel de-al 11-lea sezon al show-lui „Romanii au talent“. Juratii sunt pregatiti sa ofere DA-urile mult dorite, prezentatorii gata sa-i incurajeze si sa le ofere energia necesara, iar concurentii decisi sa impresioneze.