Stiri pe aceeasi tema

- Prezentatoarea TV Diana Munteanu, 44 de ani, și-a surprins urmaritorii de pe rețelele de socializare cu o postare inedita in aceasta dimineața. Fosta soție a lui Claudiu Niculescu s-a filmat in costum de baie, cu ochelari de soare, band cafeaua in curte, pe ninsoare: „La cererea voastra, cafeaua de…

- Roxana Hulpe, care e insarcinata in ultimul trimestru de sarcina, a transmis prin intermediul rețelelor de socializare un mesaj pentru Bogdan Radulescu, soțul ei, cu ocazia zilei lui de naștere. Prezentatoarea de la Pro TV și-a aratat dragostea și prețuirea pentru partenerul ei. In septembrie 2022,…

- Simona Gherghe a povestit pe una dintre rețelele de socializare ca a incheiat o colaborare și este foarte dezamagita de situația prin care a trecut. Prezentatoarea declara ca a fost data afara, dupa ce a spus ceea ce gandește. Simona Gherghe, una dintre cele mai apreciate prezentatoare de la noi, a…

- Mario Iorgulescu (27 de ani), fiul „fugar” al Gino Iorgulescu, spune ca și-a facut cont de Instagram și ca vrea sa reia relația cu Bianca Marina, fosta partenera a lui Steliano Filip. Mario Iorgulescu a fost trimis in judecata in septembrie 2019 dupa ce a cauzat un accident mortal, fiind drogat și…