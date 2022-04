Stiri pe aceeasi tema

- Camelia Șucu este cu adevarat o doamna, iar atunci cand vine vorba de stilul vestimentar, opteaza pentru cele mai bune ținute din cele mai rafinate magazine. Antreprenoarea a fost surprinsa de catre paparazzii SpyNews.ro pe strazile din Capitala cum iși cauta cele mai elegante articole vestimentare!

- Anda Calin, iubita lui Liviu Varciu, a fost surprinsa de catre paparazii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din țara, la o spalatorie din Capitala, mancand un sandwich pe bordura. Aceasta a petrecut destul de mult timp in incinta spalatoriei, fapt care dus la starea de foame a acesteia.

- Nicoleta Luciu nu mai este de foarte timp in lumina reflectoarelor, dar paparazzii SpyNews.ro au surprins imagini inedite cu ea. Vedeta nu ține deloc cont de regulile de circulație, iar zilele acestea, a fost observata pe strazile din Capitala cum a traversat stada printre numeroasele mașini.

- Deși este mamica in toata regula, Lili Sandu nu uita de tabieturile feminine pe care le are. Vedeta este foarte atenta la felul in care arata, iar acest lucru presupune timp petrecut departe de familie, uneori. Frumoasa actrița a fost surprinsa de catre paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri…

- Bunele maniere nu sunt pentru toata lumea, iar Roxana Ilie a demonstrat acest lucru zilele trecute, pe strazile din Capitala. Vedeta a facut un gest de-a dreptul rușinos, iar paparazzii SpyNews au surprins-o in fapt. Iata ce a facut fosta iubita a lui Ionuț Marinescu!

- Ioana Marcu dorește sa stea cat mai departe de luminile reflectoarelor, deși are un iubit celebru. Cu toate acestea, paparazzii de la Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene de la noi din țara, au fost pe urmele iubitei lui Ciprian Marica și au surprins-o la volanul unui bolid de lux, in valoare…

- Denise Rifai are grija sa arate tot timpul bine, iar ținutele ei sunt demne de invidiat. Cum a fost surprinsa prezentatoarea TV de paparazzii Spynews.ro pe strazile din Capitala și ce a facut vedeta doar pentru a ajunge cat mai repede la destinație.

- Amalia Nastase și-a gasit fericirea in brațele lui Razvan Vasilescu, dupa divorțul de Ilie Nastase, iar cei doi au devenit parinții unui baiețel. Totuși, vedeta apare foarte rar alaturi de cei doi ”baieți” din viața ei, insa paparazzii SpyNews.ro au reușit s-o surprinda in ipostaze rare de familie.