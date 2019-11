Stiri pe aceeasi tema

- GAZDE… Orasul Vaslui, luat cu asalt de sute de sportivi. Aproape 500 de sportivi din toata tara vor fi prezenti la Vaslui, sambata si duminica, la editia din acest an a Cupei Romaniei la taekwon-do ITF. Sambata si duminica, Sala Polivalenta din Vaslui va gazdui editia din acest an a Cupei Romaniei la…

- Taekwon-do ITF COMPETITIE… Dupa rezultatele remarcabile de la Campionatul Mondial de taekwon-do ITF din Bosnia si Hertegovina, sportivii vasluieni se pregatesc de o noua competitie. Este vorba despre Cupa Moldovei la taekwon-do ITF, care se va desfasura in Sala Polivalenta din Vaslui, sambata, 26 octombrie,…

- Directorul AJOFM Bihor, Bekesi Csaba, a precizat, joi, ca din cele 150 de locuri de munca pentru cei cu facultate, 50 sunt pentru ingineri, sefi de echipa, responsabili tehnici. Pentru cei cu studii medii, cele mai multe locuri de munca sunt cele de operatori de productie in diverse domenii - peste…

- Editia 2019 a turneului de categorie WTA International, programata intre 5 si 13 octombrie, nu se va mai disputa la datele initiale, din cauza tensiunilor din fosta colonie britanica, au anuntat organizatorii si WTA, informeaza lefigaro.fr..

- Chefi la cuțite. Sezon 7, Ediția 2. O filipineza si un magician gatesc in familie la "Chefi la Cutite"! Harljane Chuna, un fost dealer de casino, si sotul ei, Abel Megyes, au pregatit o reteta traditionala din Filipine, care in traducere inseamna - capra cu excremente.

- Ediția cu numarul 136 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar ziarele au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un reportaj despre problemele din școlile timișene la inceput de an școlar,…

- Dupa Seria 3, si noua generatie Seria 4 se apropie usor de momentul debutului. Se va intampla la sigur in urmatoarele luni si in context BMW a pregatit o editie speciala si limitata pentru modelul M4 de generatie actuala, desi nu o numeste una de adio.Automobilul, care constituie baza lui BMW M4 DTM…

- Concursul ”Cel mai bun padurar”, ediția 2019, organizat de Direcția Silvica Suceava și Sindicatul ”Silvicultorul”Suceava și-a desemnat caștigatorii. Aceasta ediție a fost caștigata de Buga Constantin, padurar la Ocolul Silvic Vama, care a obținut 98 de puncte din cele 100 posibile. Locul II a revenit…