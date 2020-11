Stiri pe aceeasi tema

- O profesoara de la Universitatea de Medicina si Farmacie din Bucuresti nu va mai putea preda cel puțin o luna și va fi anchetata de o comisie a instituției universitare, dupa ce in mediul online a aparut o inregistrare in care iși umilește studenții.

- Dialog absurd, duminica seara, la Digi24, cu prefectul Capitalei. Dupa ce, la ora 19:00, a facut unele declarații neclare in legatura cu rata de infecție din București și cu luarea deciziilor in scenariul roșu, prefectul a intrat din nou in direct, la ora 22:30, ca sa faca precizari. Numai ca s-a dovedit…

- Ana a vizitat campusul Massachusetts Institute of Technology doar intr-un tur video facut online de un student mai mare și prin jocul Mindcraft. Acum, campusul Anei este curtea bunicilor. Din septembrie și pana acum, Ana Florescu-Ciobotaru a trecut deja prin trei examene grele. A obținut punctaje…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat ca Romania se afla in valul doi al epidemiei de Covid și spune ca a cerut Guvernului sa gaseasca soluții pentru creșetrea capacitații secțiilor ATI. „Suntem deja intr-o etapa dificila, intr-un așa numit val doi al epidemiei, care se inregistreaza și in majoritatea…

- Comisia Europeana se afla in dialog cu autoritatile romane pentru a stabili un cadru legislativ stabil si predictibil in sectorul eolian offshore, pentru ca Romania sa poata fructifica potentialul foarte mare pe care il are in acest domeniu, a declarat, marti, Remi Mayet, director DG Energy din cadrul…

- Ieri seara, 16 septembrie 2020, la ora 23:00 a debutat emisiunea Wednesday Student Show pe Link Press TV. Emisiunea va fi realizata saptamanal exclusiv de catre studenți ai Facultatii de Jurnalism și Științe ale Comunicarii, din cadrul Universitații din București și este o premiera naționala in…