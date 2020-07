Lucreția Berzintu: - Acum, in pragul aniversarii a doua evenimente importante, aniversarea zilei de naștere a dumneavoastra cat și aniversarea a celor peste 20 de ani de la fondarea IFLAC ( Forumul Internațional pentru literatura și o cultura a pacii), ce va doriți cel mai mult? Ada Aharoni : - Dorinta mea este sa vad Pacea Mondiala implinita si ca lumea sa devina un Sat Global infloritor in zilele mele. De-a lungul anilor ați scris numeroase carți de literatura, in limbile: engleza, franceza, ebraica și traduse in mai multe limbi, fiind apreciate in toata lumea. Ce v-a inspirat in alegerea subiectelor?…