Diagnostic Horea Vușcan : Curajul de a vorbi ne face invincibili! Luptam pentru dreptate, nu pentru privilegii. Libertatea noastra nu poate fi confiscata. Tacerea noastra este ceea ce ii da putere sistemului. Iata, sunt cateva ganduri, idei desprinse din cea mai recenta postare a omului de afaceri Horea Vușcan, indignat de nedreptațile din lume. Intr-o noua postare facuta pe canalul sau de YouTube, celebrul deja om de afaceri, Horea Vușcan, se arata indignat de faptul ca, sistemele sunt cele care inlatura și asupresc in continuare, oamenii care spun lucrurilor pe nume. “Tu crezi ca sistemul vine dupa mine? Nu, te inșeli! Sistemul vine dupa fiecare dintre voi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

