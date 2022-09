Diablo IV are 43 de minute de gameplay scăpate pe web Rockstar nu e singura care are probleme cu gameplay-ul scapat online din GTA 6, iar acum e randul celor de la Blizzard sa aiba necazuri. 43 de minute din Diablo IV au ajuns pe Internet, desi suntem la cel putin unul sau doi ani distanta de lansarea jocului. Pe 18 septembrie 43 de minute de gameplay nefinalizat din Diablo IV au au fost uploadate online. Ele au fost preluate din faza de alpha testing „friends and family”, despre care s-a aflat luna treucta. Captura este in ultrawide, cu un UI minimizat in centru-jos si o harta compacta si o lista de quest-uri in dreapta sus. Sunt si probleme cu… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

