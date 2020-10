Diabetul zaharat: Tot ce trebuie să știi despre maladie PodcasturiDiabetul zaharat: Cauze și prevenire Peste 100 de mii de moldoveni sunt diagnosticați cu diabet zaharat de tip unu și doi, arata datele oficiale. Și cifra diabeticilor crește de la un an la altul, iar maladia nu cruța pe nimeni. Potrivit specialiștilor, diabetul zaharat este de tip 1 și tip 2, ambele fiind o patologie cronica. Diabetul zaharat de tip 1 apare la copii, adolescenți și tineri (in 5% din cazuri), atunci cand pancreasul nu produce insulina. Diabetul zaharat de tip 2 apare la persoanele adulte (in 95% din cazuri), cand pancreasul nu mai este capabil sa produca insulina… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

