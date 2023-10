Stiri pe aceeasi tema

- Romania si Ucraina ridica relatiile bilaterale la nivel de parteneriat strategic, cel mai mare grad de colaborare intre doua state. O declaratie comuna a fost semnata la Palatul Cotroceni de presedintii Klaus Iohannis si Volodimir Zelenski, aflat ieri in prima vizita la Bucuresti de la inceputul razboiului.…

- Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate, Josep Borrell, a subliniat joi ca Europa nu poate inlocui sprijinul american pentru Ucraina, in timp ce criza politica de la Washington ridica semne de intrebare cu privire la continuarea ajutorului american.

- Volumul tranzactiilor a fost de 5,4 ori mai mare decat media pe 10 zile. Actiunile Dell au crescut cu peste 70% in acest an. Dell a raportat venituri in al doilea trimestru si profit pe actiune peste estimarile analistilor. Veniturile din servere si retele au crescut cu 11% fata de primul trimestru,…

- Cei ce contabilizeaza nenorocirile, care inunda display‐urile din sufragerii, birouri și alte incinte, au avut grija sa ne informeze și ce culoare politica au o seama de catastrofe, lasand la o parte pe cei ce au trecut prin ele, ca de ei are cine sa se ocupe (sic!). Daca partidoiul este vinovat de…

- Soferul unui autoturism a fost filmat, joi, in timp ce a fortat si rupt o bariera la trecerea la nivel cu calea ferata. Incidentul a avut loc in localitatea prahoveana Brazi. Conform CFR Infrastructura, la momentul respectiv, semnalele de culoare rosie care anunta apropierea trenului erau aprinse, iar…

- Compania romano-americana UiPath a depașit borna de 1.000 de salariați la firma sa din București, in 2022, an in care liderul mondial al automatizarilor software (RPA), cu sediul central la New York, a operat concedieri de personal la nivel internațional.

- O frontiera estica sigura depinde de stabilitatea si politica interna a statelor membre NATO, iar tarile care alcatuiesc flancul estic al NATO sunt cele mai expuse potentialelor agresiuni rusesti si efectelor razboiului din Ucraina, scrie publicatia internationala Fair Observer. Acestea sunt si intre…

- Secretarul britanic al apararii, Ben Wallace, care a sprijinit activ Ucraina in rezistența sa la agresiunea rusa, a confirmat intr-un interviu acordat Sunday Times ca a decis sa iși paraseasca postul in urmatoarele luni. Speculații despre decizia sa au inceput sa apara in presa britanica incepand de…