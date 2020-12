Stiri pe aceeasi tema

- Joi dimineața, polițiștii de investigare a criminalitații economice din Olt efectueaza 31 de percheziții, in județele Olt, Prahova, Ilfov și in municipiul București, la sediile mai multor firme și locuințele unor persoane banuite de evaziune fiscala cu piese auto, anvelope și utilaje industriale.…

- Sunt perchezitii de amploare in dimineata zilei de joi, 29 octombrie, in Bucuresti si Ilfov. Politia economica face cercetari intr-un dosar de evaziune fiscala cu prejudiciu de peste 1,5 milioane de lei. Anchetatorii cauta probe la 11 adrese din Capitala si Ilfov. "Din probatoriul administrat…

- Sapte perchezitii domiciliare si la sediile unor firme au loc, joi dimineata, în judetele Bihor, Cluj, Olt, Vâlcea si Arges, într-un dosar de evaziune fiscala si înselaciune cu prejudiciu de peste 6.000.000 lei, anunta Politia Româna,…

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice al Politiei Sectorului 3, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, fac 11 perchezitii in municipiul Bucuresti si in judetul Ilfov, intr-un dosar…

- Aproximativ 100 de politisti ai Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti efectueaza, in aceasta dimineata, perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare a banilor, in domeniul constructiilor si materialelor de constructie,…

- "La data de 29 septembrie a.c., politisti ai Serviciului de Investigare a Criminalitii Economice - Sector 5 din cadrul Politiei Capitalei pun in aplicare 28 mandate de perchezitie domiciliara in municipiului Bucuresti si in judetele Ilfov, Giurgiu, Buzau, Dambovita si Ialomita intr-un dosar penal aflat…

- Este vorba despre un dosar penal privind savarșirea infracțiunilor de evaziune fiscala și spalare de bani in domeniul comerțului cu materiale textile, se arata intr-un comunicat al Politiei Capitalei, citat de Mediafax. Sunt puse in aplicare și mai multe mandate de aducere, persoanele urmand…

- Polițiști din Direcția Generala de Politie a Municipiului București- Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice Sector 6, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul București, pun in aplicare, joi, 13 mandate de percheziție in București și județele Ilfov, Ialomița și Constanța.Citește…