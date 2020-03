Stiri pe aceeasi tema

- Apar noi informații dupa cele trei percheziții domiciliare in București și județul Ilfov, intr-un dosar privind savarsirea infracțiunii de evaziune fiscala in domeniul comerțului cu produse sanitare și echipamente medicale de protecție.Perchezițiile se fac de catre polițiști din cadrul Direcției…

- Politistii Capitalei efectueaza, marti dimineata, perchezitii in Bucuresti si in judetele Ilfov si Giurgiu intr-un dosar penal in care sunt vizate doua societati comerciale si mai multe persoane fizice care ar fi colectat, transportat, deversat si ingropat deseuri in locuri neautorizate, provocand prejudicii…

- Opt perchezitii sunt efectuate joi dimineata in municipiul Bucuresti si pe raza judetelor Ilfov si Neamt, intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalarea banilor in domeniul constructiilor. Perchezitiile au loc la domiciliile banuitilor, sediul social si…