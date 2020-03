DGASPC Alba: Centre rezidențiale pentru copiii din județ ai căror părinți sunt spitalizați ca urmare a îmbolnăvirii cu COVID-19 In contextul actualei situații generate de pandemia cu noul coronavirus, Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Alba a identificat și pregatit doua centre rezidențiale pentru copiii din județul Alba, in cazul impunerii separarii acestora de parinții spitalizați in regim de urgența ca urmare a imbolnavirii cu COVID-19, iar copiii/copilul sunt asimptomatici sau sanatoși. […] Citește DGASPC Alba: Centre rezidențiale pentru copiii din județ ai caror parinți sunt spitalizați ca urmare a imbolnavirii cu COVID-19 in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

