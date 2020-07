Stiri pe aceeasi tema

- FNGCIMM isi diversifica oferta de garantare, in vederea sustinerii accesului la finantare a IMM-urilor, precum și a intreprinderilor afiliate, prin participarea in cadrul noului program guvernamental IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE, care va fi operationalizat in perioada imediat urmatoare. Aceasta…

- In conditiile in care din ce in ce mai multe masini ies pe drum odata cu relaxarea restrictiilor a crescut si cererea pentru titei mai usor, care este mai potrivit pentru a fi rafinat in benzina, transmite Reuters.In special companiile europene de rafinare incep sa migreze dinspre tipuri de…

- Patru funcționari din cadrul Serviciului de Evidenta a Persoanelor Fetesti si ai Primariei Municipiului Fetesti sunt audiați la Directia Generala Anticoruptie din Ialomita. Sunt suspectati ca au eliberat buletine fara prezenta la ghiseu a persoanelor respective, cu poze trimise pe Whatsapp sau Facebook,…

- La nivelul Capitalei, instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata incepand de miercuri seara și va debuta cu averse, descarcari electrice, vijelii si grindina, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM).

- Secretarul de stat din Ministerul de Interne Raed Arafat apreciaza ca ar fi nevoie de masuri precum subventionarea de catre state a unor industrii strategice, precum cea de echipamente medicale sau medicamente, el afirmand ca trebuie redusa dependenta de o singura piata in ceea ce priveste produse de…

- Primele 20 de containere care transporta componentele viitorului spital mobil achizitionat de Consiliul Judetean Iasi au sosit pe platforma de la Transagropolis. Presedintele Consiliului judetean, Maricel Popa, a precizat ca aparatura medicala va sosi in zilele urmatoare, deoarece este transportata…

- Un numar de 130 de cetațeni romani au revenit marți in țara cu o cursa speciala operata de o companie aeriana privata, potrivit Ministerului Afacerilor Externe.Printre cetațenii romani repatriați sunt persoane care nu mai aveau mijloace pentru a-și prelungi șederea pe teritoriul Emiratelor Arabe Unite…

- Ludovic Orban a anuntat ca mastile de protectie vor deveni foarte importante in lupta contra coronavirusului astfel ca va face tot ce poate pentru a gasi solutii prin care oamenii sa poata beneficia de aceste masti gratuit. "Purtarea mastii in spatii inchise este foarte utila pentru ca impiedica…