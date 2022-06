Stiri pe aceeasi tema

- Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucuresti, cu propunerea de a fi mentinuta masura preventiva in cauza.Nu cu mult timp in urma, mai exact pe 16 iunie 2022, procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv…

- Agentul de poliție de la Penitenciarul București- Rahova este acuzat ca a luat mita 3.000 de euro pentru a introduce in penitenciar substanțe interzise pentru deținuți, transmite Direcția Generala Anticorupție intr-un comunicat de presa. Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul București…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor isi va desfasura activitatea, in perioada 26 28 mai, in afara Parlamentului, urmand sa viziteze Penitenciarul Poarta Alba si sa aiba intalniri de lucru in orasul Constanta si statiunea Neptun.Biroul permanent a aprobat o solicitare in acest sens din partea presedintei…

- In vara anului trecut, Institutul Cultural Roman (ICR) și-a chemat in judecata 234 de actuali și foști angajați, pentru a recupera un prejudiciu creat de calcularea greșita a salariilor in 2017, in timpul mandatului fostei șefe Liliana Țuroiu. Pana acum, instituția a pierdut, in prima instanța, aproape…

- Barbatul a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie dupa ce ar fi cerut de la administratorul unei firme 75.000 de euro pentru a-si exercita influenta pe care a lasat sa se inteleaga ca o are asupra unui alt om de afaceri cu care administratorul avea mai multe litigii comerciale, in scopul…

- Intr-un dosar proaspat inregistrat la Tribunalul București, cea care consulta, cosea și bandaja dupa operații de cezariana, cu diplome medicale false, cheama in instanța Libertatea, CNA, primari și medici. La Spitalul Județean Ilfov, timp de 10 ani, femeile au fost consultate, cusute și bandajate dupa…

- Marți au avut loc 14 perchezitii in Bucuresti si Ilfov, intr-un dosar care vizeaza furtul de produse electronice dintr-un depozit situat in Sectorul 3. Fapta s-a prous in luna ianuarie, iar prejudiciul este estimat la 140.000 de lei. Sase barbati au fost depistati si vor fi dusi la audieri. ”Astazi,…

- La data de 29 martie 2022, in jurul orei 15.20, Direcția Generala de Poliție a Municipiului București a fost sesizata, prin apel 112, de catre un barbat, despre faptul ca a descoperit, intr-un cimitir din Sectorul 1, un bebeluș decedat, care se afla poziționat langa o cutie.Cercetarile sunt…