Dezvoltatorul imobiliar One United Properties, fondat in 2011 de Victor Capitanu si Andrei Diaconescu, a devenit actionar majoritar al societatii Bucur Obor, prin intermediul BO Retail Invest S.R.L, pentru o suma de aproape 65 de milioane de lei. In noiembrie 2021, cu ajutorul unui imprumut pus la dispozitie de One United Properties, BO Retail Invest SRL a achizitionat 54,4% din capitalul social al Bucur Obor SA contra sumei de 64.9 milioane lei, prețul pe acțiune fiind de 8.918 lei. Tranzactia a fost finalizata in data de 8 februarie 2022, odata cu autorizarea primita de One United Properties…