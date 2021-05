Stiri pe aceeasi tema

- “Holde Agri Invest SA, o companie romaneasca care exploateaza terenuri agricole, pregateste investitii totale de 62 de milioane de lei in dezvoltarea afacerii sale in 2021. Din suma totala, aproximativ 30 de milioane de lei vor fi directionati catre extinderea suprafetei exploatate, iar alte 32 de milioane…

- “Ca urmare a expirarii mandatelor provizorii ale membrilor Consiliului de Administratie al Societatii Mamaia SA, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, intrunita in data de 25 martie 2021, a hotarat numirea unor noi membri pentru o perioada de patru luni, selectati din baza de CV-uri primita ca…

- Un transport de Pfizer care ajunge astazi in tara va fi distribuit in felul urmator: 33.930 de doze la centrul de Craiova, 45.630 la Iasi, 58.500 la Timisoara si Constanta, 66.690 la Brasov si 76.050 de doze la Cluj-Napoca. La Bucuresti vor ramane 171.990 de vaccinuri. Decizia de distributie a serurilor…

- Dupa ce astazi, Uber a anunțat disponibilitatea in Galați , concurența nu a stat mult pe ganduri și a luat cu asalt orașul din regiunea Moldovei. Bolt a anunțat pe pagina oficiala de Facebook ca sunt disponibile curse cu șoferi Bolt, iar in primele saptamani se opereaza cu o reducere de 50% a curselor…

- Ieri a fost postat pe portalul Bursa de Valori Bucuresti un comunicat privind "alegerea presedintelui Consiliului de Administratie al S.N.G.N. ROMGAZ S.A. si stabilirea componentei comitetelor consultative din cadrul Consiliului de Administratie S.N.G.N. ROMGAZ S.A".In acest sens Romgaz informeaza actionarii…

- Acțiunile Star Residence Invest se vor lista, vineri, pe piața AeRO la Bursa de Valori București (BVB), conform unui comunicat de presa al operatorului pieței de capital. Aceasta este o societate de tip Real Estate Investment Trust.În decembrie 2020 a derulat o oferta secundara de vânzare…

- Dezvoltatorul imobiliar Impact Developer & Contractor, controlat de omul de afaceri Gheorghe Iaciu, a inregistrat in anul 2020 venituri din vanzarea proprietaților imobiliare in valoare de 42,7 milioane euro, in creștere cu 29,4% fața de anul 2019, reprezentand din acest punct de vedere cel mai bun…

