Stiri pe aceeasi tema

- Leul s-a depreciat, vineri, in raport cu euro. BNR: Cursul s-a mentinut cvasistabil in primele doua luni din T3, dar in septembrie a cunoascut doua episoade de crestere mai accentuata Moneda nationala s-a depreciat vineri in raport cu euro, care a fost calculat de Banca Nationala a Romaniei la 4,8690…

- "Impact Developer & Contractor a inceput lucrarile de construire la a patra faza de dezvoltare a ansamblului rezidential Greenfield Baneasa. Aceasta va cuprinde primul proiect comercial al Impact, Greenfield Plaza, cu 7.258 mp de spatii pentru comert si servicii si 1.184 mp spatii de birouri. Intreg…

- Compania One United Properties, dezvoltator imobiliar de proiecte rezidentiale, mixte si de birouri de ultima generatie, anunta o crestere de capital de pana la 70 de milioane de euro, pana la 450 de milioane euro."Compania One United Properties, cel mai activ dezvoltator imobiliar de proiecte…

- Producatorul de echipamente periferice Logitech International a raportat marti o crestere semnificativa a veniturilor si profitului net in trimestrul al doilea, o dovada a faptului ca a profitat de pe urma tranzitiei la munca de acasa in perioada pandemiei de COVID-19, transmite Reuters.In…

- Autoritație din Cehia au raportat, miercuri, un numar record de 4.457 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, care arata cel mai rapid ritm de crestere din Europa, transmite Reuters, citata de Agerpres.Potrivit datelor comunicate miercuri de Ministerul Sanatatii, noul record negativ de 4.457 de cazuri…

- Noul sezon al pieței de arta romanești a debutat cu un record absolut. Primele doua licitații de arta, de fapt doua parți ale aceleași Licitații a unei Colecții de Arta Bucureștene, organizate de casa de licitații A10 by Artmark, au inregistrat adjudecari de 100%. Au fost scoase la vanzare…

- Primele luni de pandemie au adus o creștere cu 20% a volumelor și valorii plaților cu cardul in magazinele Mega Image, in contextul in care retailerul a desfașurat alaturi de Mastercard și campanii de conștientizare a beneficiilor plaților contactless,...

- Productia de produse lactate si importurile au inregistrat cresteri in primele sase luni ale anului, raportat la perioada similara din 2019, piata laptelui fiind dominata de multinationale, arata rezultatele unui studiu realizat de Cooperativa Tara Mea, date luni publicitatii. Potrivit sursei citate,…