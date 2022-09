Stiri pe aceeasi tema

- Maine este o zi care va ramane in istorie. Incepand cu ora 11:45, Antena Stars a pregatit o ediție speciala Star Magazine, prezentata de Madalina Balan. Cele mai noi informații de la inmormantarea Reginei Elisabeta a II-a. Imagini in timp real. O epoca istorica se incheie cu un eveniment memorabil.…

- Uber a anuntat ca investigheaza un atac cibernetic, dupa ce un hacker a trimis expertilor in securitate dovezi ale atacului asupra retelei sale. Un hacker a trimis mai multor experti in securitate imagini prin care dovedeste ca a avut acces la reteaua Uber. Acestia au primit imagini care arata structura…

- Uber a anuntat ca investigheaza un atac cibernetic, dupa ce un hacker a trimis expertilor in securitate dovezi ale atacului asupra retelei sale, informeaza News.ro. Un hacker a trimis mai multor experti in securitate imagini prin care dovedeste ca a avut acces la reteaua Uber. Acestia au primit imagini…

- Un hacker a trimis mai multor experti in securitate imagini prin care dovedeste ca a avut acces la reteaua Uber. Acestia au primit imagini care arata structura cloud si parte a codului folosit de companie. Unul dintre expertii care au corespondat cu hackerul spune ca dovezile primite arata nu doar ca…

- In varsta de 10 ani, zalauanul Tudor Andrei Jacodi a ajuns unul dintre cei mai buni șahiști din Romania la categoria sa de varsta. Ultimul rezultat notabil obținut de Tudor este locul 2 la Grand Prix ChessCraft Arena 2022, etapa a VII-a. Potrivit datelor publicate de Academia de Șah, zalauanul Tudor…

- Lotul de matematica al Romaniei a obtinut primul loc in Europa si locul 5 la nivel mondial la Olimpiada Internationala de Matematica/ Este cea mai buna performanța a romanilor, in ultimul sfert de secol

- SCANDALUL BIDENGATE revine in prim plan. Imaginea actualului lider de la Casa Alba e din nou șifonata, ca urmare a apariției unor imagini ȘOC cu Hunter Biden, surprinse chiar in timp ce se afla – teoretic cel puțin – la detoxifiere. Noi imagini controversate cu Hunter, fiul in varsta de 52 de ani al…

- Ultimul an nu a fost tocmai roz pentru Simona Halep. Afacerile fostului lider mondial in clasamentul WTA se inchid pe banda rulanta. Sportiva a sperat ca poate face bani frumosi din pasiunea sa, insa nu a fost deloc așa. Magazinul jucatoarei de tenis a fost inchis la doar un an de la deschidere. La…