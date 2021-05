Stiri pe aceeasi tema

- PUBG Mobile, unul dintre cele mai populare titluri pentru gamerii de pe mobil, a fost interzis in urma cu cateva luni de guvernul din India, alaturi de alte 200 de aplicații care au legatura cu China, invocand probleme de securitate naționala. Acum insa, jocul este gata de revenire sub un alt nume și…

- Potrivit ultimului raport de piața al companiei, proprietațile Immofinanz din Romania au o valoare contabila de 749,2 milioane euro și reprezinta 15% din portofoliul total al grupului imobiliar. Immofinanz are venituri totale din chirii, pe piața romaneasca de 50,3 milioane euro la finalul anului 2020…

- Portofoliul vandut de Portico Investments cuprinde sase proiecte de retail, localizate in Tulcea, Resita, Ramnicu Valcea, Drobeta-Turnu Severin, Barlad, fiind inchiriate de Lidl, Penny Market, MOL Romania, Jysk, Altex, Ingrimar, Adidas, Romstal si Pepco, cu o suprafata inchiriabila totala de 16.312…

- Coca-Cola a anuntat luni ca a investit 2 milioane euro in fabrica din Timisoara pentru a inlocui folia de plastic folosita pentru baxurile de doze cu un ambalaj colectiv din carton biodegradabil si reciclabil. ”Sistemul Coca-Cola in Romania face inca un pas pentru a ajunge mai aproape de viziunea…

- „Inca de la infiintare, compania si-a stabilit un obiectiv indraznet pe termen mediu si lung, de a ajunge un studio de jocuri important si recunoscut la nivel global, atat in zona de dezvoltare, cat si de publicare a jocurilor realizate pentru dispozitive mobile, iar decizia listarii companiei la Bursa…

- Dezvoltatorul aradean Wallberg,a finalizat primul turn rezidential de 15 etaje cu 134 de apartamente din cadrul ansamblul XCity Towers, dezvoltat in zona de nord a Timisoarei, dupa o investitie de 12 milioane de euro, a anuntat compania. Wallberg a finalizat primele 134 de apartamente din…

- CTP, cel mai mare dezvoltator și proprietar de parcuri industriale și logistice de pe piața romaneasca, cu o suprafața inchiriabila de peste 1 milion mp, are planificata dezvoltarea de proiecte de 340.000 mp in 2021. De asemenea, compania planuiește cateva achiziții și are un buget programat pentru…

- Globalworth, cel mai mare proprietar de cladiri de birouri din Romania, a avut in 2020 o valoare totala a portofoliului combinat a ramas neschimbata, la 3 miliarde de euro, iar profitul companiei s-a ridicat la 157 milioane de euro. Compania fondata de Ioannis Papalekas (intre timp retras) s-a concentrat…