- Ministrii Mediului si Agriculturii au convenit ca dezvoltarea sectorului forestier sa fie sprijinita prin Planul National Strategic. Astfel, au fost prevazute 71 milioane de euro pentru investitii in tehnologii forestiere, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Romania exporta de 150 de ani foarte multe cereale si va ramane un exportator de cereale, insa va trebui ca o parte din aceste exporturi sa mearga si catre procesare, a declarat, miercuri, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Chesnoiu, informeaza AGERPRES . „De 150 de ani, Romania exporta…

- ”Ne tinem de cuvant! Planul National Strategic(PNS) va reflecta specificul agriculturii romanesti! Astazi am incheiat dezbaterile pe PNS, dupa 3 saptamani maraton de consultari cu sute de reprezentanti ai partenerilor economico-sociali din toate sectoarele de activitate agricola, agroalimentara si de…

- Peste 207 milioane de euro vor fi investite in dezvoltarea regiunilor de pe cele doua parti ale frontierei dintre Bulgaria si Romania in perioada 2021-2027, in cadrul programului Interreg VI-A dintre cele doua tari. Acest lucru a fost declarat de ministrul adjunct al Dezvoltarii Regionale, Deliana…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, anunța acordarea de ajutoare financiare fermierilor pentru a impiedica creșterile de prețuri prognozate la alimente. Printre categoriile de fermieri vizate de aceasta masura sunt producatorii de cartofi și producatorii de struguri de masa. „In bugetul pentru…

- Ani de zile s-a vorbit de faptul ca Romania exporta cantitați mari de grau și importa, in schimb, aluat congelat pentru industria de panificație. Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, spune, insa, ca in realitate, aceste importuri sunt destul de mici, doar un kilogram dintr-un consum anual de 78…

- Consultarile cu fermierii și asociațiile de profil vor continua la inceputul anului 2022 pentru a definitiva Planul Național Strategic, documentul etalon prin care Romania urmeaza sa puna in aplicare noua Politica Agricola Comuna a Uniunii Europene. Anunțul a fost facut de ministrul agriculturii, Adrian…

- Situatia sectorului ovin, perspectivele de finantare avute in vedere in elaborarea Planului National Strategic (PNS), dar si masuri pentru a preveni migratia fortei de munca s-au aflat miercuri pe agenda discutiilor dintre ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu si reprezentantii Asociatiei Forta…