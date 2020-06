Stiri pe aceeasi tema

- OMS a reluat studiile privind utilizarea hidroxiclorochinei in tratamentul COVID-19, dupa ce The Guardian a dezvaluit informații surprinzatoare despre compania care a livrat datele despre pacienții care ar fi avut de suferit din cauza medicamentului. Tratamentul utilizat la scara, inclusiv in Romania,…

- Investigatie a cotidianului The Guardian: OMS si unele guverne au modificat politici in cazul Covid-19 pe baza unor date suspecte. Compania de analizare a datelor medicale Surgisphere din SUA a furnizat date pentru numeroase studii despre Covid-19, dar pana acum nu a putut explica sursele ori metodologia.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii si guvernele unor tari au modificat politici si tratamente in cazul coronavirusului pe baza datelor eronate furnizate de o firma de analize putin cunoscuta din SUA,...

- Organizatia Mondiala a Sanatatii si guvernele unor tari au modificat politici si tratamente in cazul coronavirusului pe baza datelor eronate furnizate de o firma de analize putin cunoscuta din SUA, situatie care genereaza dubii si asupra studiilor unor reviste prestigioase, potrivit The Guardian.Citește…

- Noul coronavirus, SARS-CoV-2, a fost analizat la peste 7.500 de pacienți infectați, ca parte a ultimelor cercetari ale unei echipe de la University College London. Și ne da o veste proasta! Noul coronavirus are 200 de mutații! Cercetatorii care studiaza Covid-19 au identificat aproape 200…

- Urme de coronavirus au fost detectate in particule din aerul poluat de cercetatori italieni care incearca sa determine pe ce distante pot fi acestea purtate, dar si capacitatea lor de a produce infectii, relateaza The Guardian.

- Urme de coronavirus au fost detectate in particule din aerul poluat de cercetatori italieni care incearca sa determine pe ce distante pot fi acestea purtate, dar si capacitatea lor de a produce infectii, relateaza The Guardian.

- Prof. Ara Darzi, chirurg, director al Institute of Global Health Innovation din cadrul Imperial College London și fost ministru al Sanatații in Marea Britanie, acuza giganții farmaceutici ca le pun piedici cercetatorilor care cauta un tratament eficient pentru Covid-19, refuzand sa le furnizeze date…