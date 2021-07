Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson refuza sa amane din nou eliminarea restrictiilor, el sustinand ca, in pofida cresterii rapide a cazurilor de COVID-19, vaccinarea masiva din MareaBritanie a rupt in mare masura corelatia dintre infectii, de o parte, si formele grave de boala si decese, de cealalta parte.…

- Strategia guvernului britanic de a ridica pe 19 iulie majoritatea restrictiilor antiepidemice, in plin nou val de COVID-19 provocat de varianta Delta a coronavirusului, poate rezulta intr-un ''dezastru'' cu consecinte grave pentru intreaga lume, avertizeaza mai multi cercetatori reuniti vineri la…

- Strategia guvernului britanic de a ridica pe 19 iulie majoritatea restrictiilor antiepidemice, in plin nou val de COVID-19 provocat de varianta Delta a coronavirusului, poate rezulta intr-un ”dezastru” cu consecinte grave pentru intreaga lume, avertizeaza mai multi cercetatori reuniti vineri la o ”intalnire…

- BUCUREȘTI, 6 iul – Sputnik. Un anunț al Downing Street 10 surprinde lumea: premierul britanic Boris Johnson a anunțat ridicarea a unei mari parți din restricțiile de pandemie, chiar daca la orizont este noul val de infectari cu varianta Delta. Premierul a precizat ca ridicarea restricțiilor…

- Premierul britanic Boris Johnson și noul ministru al Sanatații, Sajid Javid, au confirmat, luni, ca restricțiile din Anglia legate de pandemia de coronavirus vor fi ridicate pe 19 iulie, informeaza Agerpres , care citeaza DPA. Potrivit lui Johnson, data ”terminus” va insemna ”revenirea pe cat posibil…

- Protestatarii anti-blocare s-au ciocnit luni cu poliția in centrul Londrei, in timp ce guvernul urmeaza sa faca un anunț cu privire la continuarea restricțiilor in Regatul Unit. Manifestanții au putut fi vazuți certandu-se cu ofițerii de poliție in Piața Parlamentului. Premierul britanic Boris Johnson…

- Seful conservatorilor scotieni, Douglas Ross, a apreciat duminica aceasta ca premierul britanic Boris Johnson ar trebui "cu siguranta" sa demisioneze daca ancheta privind finantarea renovarii apartamentului pe care Johnson il ocupa in Downing Street concluzioneaza ca seful executivului de la Londra…