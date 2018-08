Stiri pe aceeasi tema

- Mii de contribuabili din intreaga tara apar in evidentele Finantelor, prin Declaratia 230, drept finantatorii unor ONG-uri, in conditiile in care multi dintre ei nu si-au dat acordul pentru directionarea celor doua procente din impzitul pe venit catre respective entitati. Printre beneficiarii directionarilor…

- Ansamblul “Burnasul”, la Festivalul Internațional de folclor “Ceahlaul” in Social / on 30/07/2018 at 15:26 / Ansamblul “Burnasul” al Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Teleorman va participa, in perioada 1-7 august, la Festivalul Internațional de folclor “Ceahlaul”,…

- Ansamblul “Burnasul”, la Festival Internațional de folclor “Ceahlaul” in Social / on 30/07/2018 at 15:26 / Ansamblul “Burnasul” al Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Teleorman va participa, in perioada 1-7 august, la Festivalul Internațional de folclor “Ceahlaul”,…

- Cei care au protestat in Parlament in timpul moțiunii de cenzura impotriva guvernului Dancila au fost amendați pentru ca “au strigat lozinci de natura a incita la dezordine publica.” Unul dintre protestatari are in schimb o mare nelamurire avand in vedere suma pe care trebuie sa o plateasca. Asta pentru…

- Euronews scrie ca Gabriel Oprea, fost vicepremier roman care si-a falsificat teza de doctorat, a trucat o fotografie postata pe internet pentru a lasa impresia ca a dat mana cu Barack Obama. La solicitarea prestigioase publicatii, Oprea a sustinut ca fotografia i-a fost data si ca n-a falsificat-o.…

- Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir scrie, duminica, pe pagina sa de Facebook ca ziua de filaj la SRI costa 3.000 de euro si afirma ca ”intr-o zi vom intelege cu totii de ce nu avem nici autostrazi, nici spitale, dar avem «intelligence» de dam pe afara, transmite News.ro . ”Aici sunt banii dumneavoastra!…